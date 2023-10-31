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Giriş Tarihi: 1.11.2023

Okula bağışlanan bilgisayarları satıp bahis oynamış

Gökhan KOCAASLAN
Okula bağışlanan bilgisayarları satıp bahis oynamış
Belçika'da yaşayan Göveçci Köyü Güzelleştirme Derneği Başkanı Gülay Aygün, gurbetçilerden topladığı paralarla 19 bilgisayar alıp, köyündeki ilköğretim okulunun müdürü Mustafa Akyüz'e teslim etti. İddiaya göre sipariş edilen masa ve sandalyeler geldiğinde köylülerden Enis Şen, birkaç köylü ile okula gitti. Ancak, bağışlanan 19 bilgisayardan 9 tanesinin yerinde olmadığını gördü. Köylüler, okul müdürü Mustafa Akyüz'e ulaşmayınca kaymakamlığa bildirildi. Bu sırada Şen'i arayan okul müdürü Akyüz, 9 bilgisayarı 4 bin 500 Euro'ya satarak bahis oynadığını ve parayı kaybettiğini itiraf etti.

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Okula bağışlanan bilgisayarları satıp bahis oynamış
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