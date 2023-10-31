Okula bağışlanan bilgisayarları satıp bahis oynamış

Belçika'da yaşayan Göveçci Köyü Güzelleştirme Derneği Başkanı Gülay Aygün, gurbetçilerden topladığı paralarla 19 bilgisayar alıp, köyündeki ilköğretim okulunun müdürü Mustafa Akyüz'e teslim etti. İddiaya göre sipariş edilen masa ve sandalyeler geldiğinde köylülerden Enis Şen, birkaç köylü ile okula gitti. Ancak, bağışlanan 19 bilgisayardan 9 tanesinin yerinde olmadığını gördü. Köylüler, okul müdürü Mustafa Akyüz'e ulaşmayınca kaymakamlığa bildirildi. Bu sırada Şen'i arayan okul müdürü Akyüz, 9 bilgisayarı 4 bin 500 Euro'ya satarak bahis oynadığını ve parayı kaybettiğini itiraf etti.