Okula dalan pitbull öğrencilere dehşeti yaşattı

Öte yandan köpeğin bir kızı kovalayıp ısırdığı anlar ve diğer öğrencilerin panikle kaçıştığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir öğretmenin elinde beyzbol sopası olması ve bu sopayla çocukları korumaya çalışmak yerine köpeği izleyen bazı öğrencilere vurmaya çalışması ise dikkat çekti.

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