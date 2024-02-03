Okula dönüş zili yarın çalıyor

20 milyondan fazla öğrenci yarın okula başlayacak. 15 gün boyunca tatil yapan öğrenciler okula uyumda bir süre zorlanabilir. Bu süre 1 haftayı bulabilir. Uzmanlar "Sömestir sonrası ilk hafta bazı güçlükler yaşanabilir. Bu süreçte ebeveynlerin çocuklarına karşı anlayışlı olmaları çok önemli. Ailelerin anlayışına rağmen uyum süreci uzarsa ve çocukla olan iletişim bozulursa psikolojik destek almaktan kaçınılmamalı" önerisinde bulundu.Yarıyıl tatili süresince kış mevsiminin etkisiyle evde daha çok zaman geçirmeye alışmış olan çocuklar için yeniden okul dönemindeki uyku düzenine geçmek zorlayıcı olabilir. Okul açılmadan günler önce her zamanki yatış saatinden 1-1.5 saat erken uyku rutinine geçiş yapılmalı.2 haftalık tatil ekran, tablet ve telefon kullanım süresinde artışa neden olabilir. Ekran süresi sınırlandırılmalı. Daha büyük yaştaki çocuklar geç saatlere kadar telefonda vakit geçirmek isteyebilir. Öğrencinin yaş düzeyine uygun biçimde ve sorumluluklarını aksatmayacak şekilde planlanmış bir ekran süresi olmalı.