Okula giden iki kardeşe öğrenci servisi çarptı, biri öldü
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, okula gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kız kardeşler Helen ve Hayrunisa Bali'ye, A.P.'nin kullandığı öğrenci servisi çarptı. 12 yaşındaki Helen Bali ölürken, Hayrunisa Bali yaralı kurtuldu. Sürücü A.P. gözaltına alındı. Gümüşhane'de Zigana Dağı Geçidi'nde kontrolden çıkıp takla atan otomobilde bulunan Seda Karataş (18) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, şehir içi minibüsünden inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan belediye işçisi Mehmet Yıldırım (55), minibüsün çarpması sonucu öldü. Osmaniye'de kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Nevzat Aydoğan (40), hayatını kaybetti. Kırıkkale'de, şarampole devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü Satılmış Cesur (50) öldü. Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Zekiye Akgün (62), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Aziz ÖNAL-ÖzgürÖZDEMİR-Lütfü YALGI-HakanGÖKKAYA/SABAH