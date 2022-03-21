Okula giren hırsız çalacak bir şey bulamayınca tencere tavayı çaldı

Okulda hırsızlık olayı Kağıthane Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerindeki Gültepe İmam Hatip Ortaokulu'nda 23.30 sıralarında yaşandı., Ortaokula giren Türkmenistan uyruklu Akummedov A. (24), okulu kat kat gezerek demir parçaları toplamaya başladı. Okulu gezdiği sırada mutfak bölümüne de inen hırsız, burada bulunan 5 adet tencere ve kapakları, çaydanlık, tava ve kapaklarını da çalarak okulun dışına çıktı.

"TUVALET İÇİN GİRDİM"

Okulda hırsız olduğu ihbarı üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, okula geldiklerinde hırsız, çuvalı saklayarak okul dışına doğru yöneldi. Bu sırada Kağıthane polisi, eşkale uyan şahsı çevirerek üst araması yaptı. Polis ekiplerinin gece saatlerinde neden okula girdiğini sorması üzerine hırsız Akummedov A. polislerden kurtulmak için, "Tuvalet için girdim, o sırada demirleri görünce okul dışına çıkardım, siz de beni yakaladınız" diyerek cevap verdi.

Yapılan çalışmalarda çuval içerisinde saklanmış tencere, tava, çaydanlık ve demir parçaları gören polis ekipleri, okul görevlisi ile beraber güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince gerçek ortaya çıktı. Polis ekipleri, hırsız Akummedov A.'yı gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan hırsız adliyeye sevk edildi.