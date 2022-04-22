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Giriş Tarihi: 22.4.2022 09:56 Son Güncelleme: 22.4.2022 10:04

Okula girip saz çaldı! Yakalanan hırsız tutuklandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Okula girip saz çaldı! Yakalanan hırsız tutuklandı

İstanbul Kadıköy’de bir ortaokula akşam saatlerinde girip okulun laptop ve müzik sınıfındaki sazı çalan hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. 15 suç kaydı olan şüpheli Eyyüp S.E. (26) işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızın okulun içince maskeli bir şekilde gezindiği ve sırtına taktığı saz ile duvardan atladığı anlar güvenlik  kameralarına yansıdı.

Kadıköy Bostancı'da bir ortaokulda müdür yardımcılığı yapan Z.K. sabah okula gittiğinde okulun bazı eşyalarının yerinde olmadığını gördü. Kamera incelmesi yaptığında okula 5 Nisan gibi akşam saatlerinde bir hırsızın girdiğini ve laptop ile birlikte okulun müzik bölümünden saz çalındığını görünce durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kamera görüntülerinden şüpheli şahsın kimliği tespit etti.
Kısa süre sonra şüpheli Eyyip S.E. gözaltına alındı. Emniyette 15 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilen hırsız işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAZ ÇALAN HIRSIZIN KAÇMA ANI KAMERADA

Hırsızın okulun içince maskeli bir şekilde gezindiği ve sırtına taktığı saz ile duvardan atladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde maskeli hırsız okul duvarından geçerken önce çaldığı laptopu duvardan atıyor ardından sırtında sazla kendisi duvarı aşıyor.

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Okula girip saz çaldı! Yakalanan hırsız tutuklandı
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