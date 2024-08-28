Okula kaydını yaptığı gün hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde Fırat Nehri'ne giren Baran Çopur boğuldu Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehrine giren Baran Çopur (16) boğularak hayatını kaybetti.

Olay Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. Baran Çopur (16) akşam saatlerinde serinlemek için fırat nehrine girdi. Baran Çopur, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Vatandaşların Durumu bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve dalgıç polis ekipleri yönlendirildi. Sahil güvenlik ekiplerinin botu ile arama çalışması başlatan dalgıç polisler, Baran Çopur'un cansız bedenine ulaştı.

Bot yardımı ile Fırat nehirinden sudan çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. burada yapılan otopsi işlemlerinden sonra Baran Çopur'un cenazesi Şanlıurfa'nın Birecik ilcesine götürülerek burada göz yaslarla toprağa verildi.