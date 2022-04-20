Haberler Yaşam Haberleri Okula satırlı dehşet
Giriş Tarihi: 20.4.2022 11:16

Okula satırlı dehşet

İHA
Okula satırlı dehşet

Adıyaman’da bulunan bir ilkokula satırla saldıran şahıs, minik öğrencilerin gözü önünde okulun camlarını parçaladı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Birsen Esensoy İlkokuluna gelen ve akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilen şahıs, eline aldığı satır ile minik öğrencilerin arasından geçerek okulun giriş kapılarındaki camları satırla parçaladı. Elindeki satır ile onca minik öğrencinin gözü önünde okulun camlarına zarar veren şahıs daha sonra okuldan ayrıldı.

Okulun bulunduğu mahallede yaşadığı öğrenilen şahıs, bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Şahıs, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Güvenlik görevlisinin bulunmadığı belirtilen okulda çocukların yaşadığı korku ve panik ise yüzlerine yansıdı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bursa'da terör saldırısı! Direğin dibine bırakılan EYP cezaevi personelinin geçişi sırasında patlatıldı!
SON DAKİKA: Konutta yeni vurgun yöntemi! Akılalmaz taktik...
'Yüzen duvar' planı devrede! Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak hareket; tam 12 savaş gemisi...
Başkan Erdoğan'ın görüşmesi sonrası İsrail basınından flaş iddia: Yahudiler Mescid-i Aksa'ya giremeyecek
Bakanı Akar'dan Pençe Kilit Harekatı açıklaması: Terör yuvaları tek tek parçalanıyor
Bakan Karaismailoğlu hedefi açıkladı: Hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8’den 52’ye çıkacak
Son dakika: MSB'den acı haber! Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu
Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı!
Antalya'yı, Ege ve İç Anadolu'ya bağlıyor! 100 yıllık rüya gerçek oldu
O camiye çikolata yağıyor! Filistinli manken Bella Hadid'in paylaşımı büyük yankı uyandırdı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Okula satırlı dehşet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA