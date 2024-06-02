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Giriş Tarihi: 2.6.2024 20:45 Son Güncelleme: 2.6.2024 21:25

Okulda boğazına erik kaçan 1. sınıf öğrencisi toprağa verildi

Düzce'de okulda boğazına erik kaçan İlkokul 1. Sınıf öğrencisi Hiranur Kalkan kaldırıldığı hastanede 21 gün sonra hayatını kaybetti. Kalkan’ın cenazesi Nevşehir’in Avanos ilçesinde toprağa verildi.

FULDA SARIYER
Okulda boğazına erik kaçan 1. sınıf öğrencisi toprağa verildi

Geçtiğimiz mayıs ayının 10'un da Düzce Konuralp İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Hiranur Kalkan'nın (7) derste boğazına erik kaçtı. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan çocuk, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hiranur Kalkan'ın boğazına kaçan erik çıkarıldı ancak uzun süre beynine oksijen gitmemesi nedeniyle durumu ağırlaşan çocuk, Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesine sevk edilmişti.

21 gün boyunca hayata tutunmaya çalışan Hiranur Kalkan dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Hiranur Kalkan Avanos Mezarlığı Taziye evinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Hiranur Kalkan'ın cenazesine ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Okulda boğazına erik kaçan 1. sınıf öğrencisi toprağa verildi
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