Okulda düşen 8 yaşındaki kız beyin kanaması geçirdi

Ankara'da okulda düşerek beyin kanaması geçiren 8 yaşındaki M.Ş. yoğun bakıma alındı. İddiaya göre, Keçiören Halit Fahri Ozansoy İlkokulu öğrencisi kız çocuğu okulda düştü. Kafatasında 8 kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği belirtilen M.Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyatı yaklaşık 10 saat süren M.Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. M.Ş.'nin ailesi yaşananlardan okulu sorumlu tutarak şikayetçi oldu. Polis okulun güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. M.Ş.'nin sınıf öğretmeni B.Ö.'nün ifadesi alınırken, öğrencilerin de pedagog eşliğinde bilgisine başvurulacağı belirtildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını belirten Ankara Valiliği, "M.Ş. perşembe günü teneffüs saatinde sınıf içerisinde başını sıraya çarpması sonucu yaralanmış ve okul idarecileri tarafından ilk müdahale sonrasında Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavisine başlanmıştır" açıklamasını yaptı.