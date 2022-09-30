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Giriş Tarihi: 1.10.2022

Okulda fenalaşan Ali Naser hastanede hayatını kaybetti

DHA
Okulda fenalaşan Ali Naser hastanede hayatını kaybetti
Sakarya Arifiye'de bulunan Ekrem Oba İlkokulunda fenalaşan yabancı uyruklu öğrenci Ali Naser (14), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ali Naser bir anda fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği düşünülen çocuk için okula hemen sağlık ekipleri istendi. Gelen ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, hayata döndürüldü. Kalbi tekrar çalıştırılan çocuk Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ali Naser, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da acı haberi alır almaz hastaneye giderek, acılı aileyi teselli etmeye çalıştı. Ölüm sebebi otopside belli olacak.

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Okulda fenalaşan Ali Naser hastanede hayatını kaybetti
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