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Giriş Tarihi: 25.11.2022

Okulda hizmetliydi Mahmut Hoca oldu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Okulda hizmetliydi Mahmut Hoca oldu
Trabzon'da doğuştan yüzde 90 görme engelli Mahmut Öztürk (32) bir yandan turizm otelcilik okulunda hizmetli olarak görev yaparken, bir yandan da Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler bölümünden mezun oldu. Öztürk daha sonra girdiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı kazanarak Trabzon Mimar Sinan Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak göreve başladı.
8 yıldır okulda öğretmenlik yapan Mahmut Öztürk, "Azmim sayesinde öğretmenlik hayalimi gerçekleştirdim. Engelli olmak, hayalini gerçekleştiremezsin anlamına gelmez" diye konuştu.

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Okulda hizmetliydi Mahmut Hoca oldu
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