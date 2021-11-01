Okulda korkutan yangın

Beşiktaş Levent'te sabah erken saatlerinde Lütfi Banat Ortaokulu'nda eğitim öğretimin başlamasından kısa bir süre sonra yangın çıktı. Elektrik panolarında çıkan yangın nedeniyle okul binası dumanla kaplandı. Okulda yaşanan yangın nedeniyle derste bulunan öğrenciler öğretmenler nezaretinde okul binasının dışına çıkarıldı. Yapılan ihbar sonucu olay yerine Polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Okul binasına gelen itfaiye ekipleri yangının çıktığı elektrik panolarına müdahalede bulunarak yangını kontrol altına aldı.



İtfaiyenin okul binasına kısa sürede gelip yangına müdahale edilip söndürülmesi sonrasında elektriklerin kesilmesi nedeniyle öğrenciler öğrenciler evlerine gönderildi. Okul binasında duman tahliyesi ve elektrik panosunun tekrar yapılması için çalışma başlatıldı.