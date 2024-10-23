Okulda şok ölüm! Henüz 18 yaşındaydı

Olay, Yahya Kaptan Mahallesinde eğitim veren İzmit Namık Kemal Lisesi'nde meydana geldi. Cihan ve Türkan Ayhan çiftinin iki kızından biri olan Zeynep Ayhan, ders sırasında aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçiren genç kız, öğretmenlerinin ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hemen hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen 18 yaşındaki Zeynep Ayhan, doktorların çabalarına yanıt vermeyerek hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın ölümü, ailesini, arkadaşlarını ve okul camiasını derin bir yasa boğdu. Zeynep Ayhan'ın geride gülümseyen fotoğrafları ve onu tanıyanların anıları kaldı.Zeynep Ayhan'ın cenazesi bugün, Yahya Kaptan'daki Yeni Seyir Mahallesi Mimar Sinan Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kent Mezarlığı'na defnedilecek.