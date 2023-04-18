Antalya’da okuldaki tartışma kanlı bitti: Müdür vekili veliye dehşeti yaşattı

Üzerimde hiçbir şey yoktu ama E.B. bir anda nereden çıkardıysa demir ile beni darp etmeye başladı. Belimi kırdı ve kafama dikişler atıldı. 15 dikişim var. Bu konuda şikayetçiyim. Şikayetimi bildirmek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne geldim. Öyle bir kurumda, bir müdürün odasında o suç unsurunun ne işi var? Kimler için kullanılıyor ve niçin orada bulunduruluyor?" dedi.