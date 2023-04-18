Antalya’da okuldaki tartışma kanlı bitti: Müdür vekili veliye dehşeti yaşattı

Edinilen bilgiye göre olay Alanya'da bir ilkokulda meydana geldi. Öğrencisinin sınıfını değiştirme talebi kabul görmeyen veli A.B. ile okul müdür vekili E.B. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, talebi reddedilen veli tartıştığı müdür vekili E.B.'ye vazo fırlattı.
A.B' kendisine vazo fırlatmasının ardından E.B. ise masasının üzerinde bulunan zımba benzeri bir cismi A.B.' fırlattı. Cismin kafasına isabet etmesi sonucu yaralanan A.B. kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olay sonrası tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
"BİR ANDA DEMİR İLE BENİ DARP ETMEYE BAŞLADI"
Müdür vekili tarafından darp edildiğini iddia eden A.B, "Bize pazartesi günü gelin bu konuda görüşelim dediler. Ben de eşimle beraber bu konuyu görüşmek için gittim Gittiğimde okul müdür yardımcısı E.B. bir şey yapacağımı söyledi. Bunun üzerine sinirlendim. Tepki gösterdim. Bunun üzerine arbede çıktı. Arbede sonucunda ilk etapta ben hiçbir şekilde E.B' darp etmedim. Hakaret ve küfür etmedim.
Üzerimde hiçbir şey yoktu ama E.B. bir anda nereden çıkardıysa demir ile beni darp etmeye başladı. Belimi kırdı ve kafama dikişler atıldı. 15 dikişim var. Bu konuda şikayetçiyim. Şikayetimi bildirmek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne geldim. Öyle bir kurumda, bir müdürün odasında o suç unsurunun ne işi var? Kimler için kullanılıyor ve niçin orada bulunduruluyor?" dedi.