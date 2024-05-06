Okuldan atılan kız öğrenci silahla okulu bastı

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezindeki bir lisenin önünde yaşandı. İddiaya göre, devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle okuldan atılan lise son sınıf öğrencisi kız öğrenci okulun önüne geldi.

Okula alınmayan öğrenci, belinden çıkardığı tabanca ile havaya birkaç el ateş etti. Çevrede ve okulun içinde büyük panik yaşanırken, olay çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medya hesaplarından da paylaşılan görüntülerde, elinde tabanca olan kızın, okulun demir kapısını tekmelediği ve içeriye girmeye çalıştığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kız öğrenciyi gözaltına aldı.