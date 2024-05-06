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Giriş Tarihi: 6.5.2024 14:56 Son Güncelleme: 6.5.2024 15:15

Okuldan atılan kız öğrenci silahla okulu bastı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle okuduğu okuldan atıldığı iddia edilen lise son sınıfı kız öğrenci, eline aldığı tabanca ile okulun kapısına dayandı. Okulun bahçe kapısından içeri girmeye çalışan ve kapıyı yumruklayıp tekmeleyen kız öğrencinin kapıyı açan olmayınca havaya birkaç el ateş eden kız öğrenci, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Okuldan atılan kız öğrenci silahla okulu bastı

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezindeki bir lisenin önünde yaşandı. İddiaya göre, devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle okuldan atılan lise son sınıf öğrencisi kız öğrenci okulun önüne geldi.

Okula alınmayan öğrenci, belinden çıkardığı tabanca ile havaya birkaç el ateş etti. Çevrede ve okulun içinde büyük panik yaşanırken, olay çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medya hesaplarından da paylaşılan görüntülerde, elinde tabanca olan kızın, okulun demir kapısını tekmelediği ve içeriye girmeye çalıştığı görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kız öğrenciyi gözaltına aldı.

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Okuldan atılan kız öğrenci silahla okulu bastı
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