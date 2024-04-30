Okuldan atılan öğrenci müdürü bıçakladı

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde Ali Emiri Anadolu Lisesi'ne daha önce okuldan atılan bir öğrenci ve 3 arkadaşı gelerek okul müdürü Hüseyin Oruç ile tartıştı. Tartışma sırasında 4 kişi, müdür Hüseyin Oruç'u bacağından, sırtından ve karın boşluğundan bıçaklayarak kaçtı. Öğretmenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralı okul müdürü Hüseyin Oruç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencinin daha önce de okula gelip okul müdürünü tehdit ettiği belirtildi. Kaçan 4 kişinin yakalanması amacıyla polis çalışmalarına başladı.