Okuldan atılan öğrenci müdürü öldürdü

İstanbul Eyüpsultan'da 16 yaşındaki lise öğrencisi Y.K., 5 ay önce atıldığı okulun müdürünü odasında tabancayla vurarak katletti. Özel bir lisede eğitim gören Irak asıllı Türk vatandaşı Y.K. önce öğretmeni, ardından müdür İbrahim Oktugan (74) ile sorun yaşadı. Disiplinsiz davranışları nedeniyle de geçen yılın sonunda da yönetimin verdiği karar doğrultusunda okuldan atıldı. Dün okula gelen Y.K., Oktugan'ın odasına girdi. Aniden tabancasını çeken Y.K., 5 el ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyan öğrenci ve öğretmenler panik halinde sınıflarından dışarı çıktı.Odaya gelen öğretmenler, Oktugan'ı kanlar içinde yerde buldu. Hastaneye kaldırılan Oktugan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanan Y.K. gözaltına alındı. 'Taksirle yaralama' ve 'ruhsatsız silah taşıma suçlarından emniyette kaydı bulunanY.K.'nın ailesinin de olaydan kısa süre sonra kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Oktugan için başsağlığı dileğinde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması ve eğitim ortamlarının daha güvenli alanlar olması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.