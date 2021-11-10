Antalya’da acı gün: Ondan geriye bunlar kaldı

Antalya'da, okul çıkışı yaya geçinden geçeceği sırada halk otobüsünün altında kalarak feci şekilde can veren 12 yaşındaki Eren Arıcan, Uluç Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.
Eren'in anne, baba ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Kaza, Konyaaltı ilçesine bağlı Siteler Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde dün meydana geldi. Ayten Çağıran Ortaokulu öğrencisi Eren Arıcan dün etüde kaldı.
İkindi vakti okuldan çıkan Eren, yaya geçidinden karşıya geçerken Yusuf T. yönetimindeki halk otobüsünün altında kaldı.
OLAY ERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Korkunç kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi.
İtfaiye ekipleri Eren Arıcan, otobüsün altından çıkardı.
Sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirledi. Yolu trafiğe kapatan polis, sürücü Yusuf T.'yi polis merkezine götürdü.
AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Antalya Adli Tıp Kurum'da yapılan otopsini ardından Eren Arıcan'nın cansız bedeni Konyaaltı İlçesi Uluş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazenin alınışı sırasında Eren'in ailesi gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Barış Arıcan yakınlarını yadımı ile ayakta durabildi. Eren'in cansız bedene Uluç Mahalle mezarlığında toprağa verildi.