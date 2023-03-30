Okuldan uzaklaştırıldı depremzede öğrenciyi öldürdü, 5 kişiyi yaraladı

Ankara'daokuldan uzaklaştırılan ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Y.B.B., Şehit Erhan Dural Anadolu Lisesi önünde çevredekileri rahatsız etmeye başladı. Bu sırada, Ankara'da üniversite eğitimi gören 22 yaşındaki Filistin vatandaşı Omar A.'ya, "Sen bana küfretmişsin" diye saldırarak bıçakladı. Saldırgan, okul çevresindeki 11. sınıf öğrencileri 17 yaşındaki Alperen Palta, E.E., Y.B, 10. sınıf öğrencisi İ.C.A. ve 9. sınıf öğrencisi S.T.Y.'yi de çeşitli yerlerinden yaraladı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden Alperen Palta hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Y.B.B. tutuklandı. Palta'nın depremzede olduğu, ailesiyle Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gelerek öğrenimini burada sürdürdüğü öğrenildi.