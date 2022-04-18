Haberler Yaşam Haberleri Okullar açıldı trafik yoğunluğu arttı
Giriş Tarihi: 18.4.2022 10:12

Okullar açıldı trafik yoğunluğu arttı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Okullar açıldı trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da eğitimde ikinci ara tatilin sona ermesi ve yağmur yağışıyla birlikte trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşandı. Okul servislerinin trafiğe çıkması ve yağışla birlikte sabah saatlerindeki trafik yoğunluğu yüzde 53’e kadar yükseldi. Aksaray’da Romanya plakalı otobüs yüksekliği ayarlayamayınca üst geçide sıkıştı.

İstanbul'da 7 günlük ara tatilin sona ermesi ve yağmur yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu sabah saatlerinde kendini hissettirdi. İstanbul'un ana artelleri ve ara artellerinde trafik yoğunluğu oluştu. Yağışlarla birlikte trafik kazaları da meydana geldi.

ROMANYA OTOBÜSÜ ÜSTGEÇİDE SIKIŞTI

Aksaray'da yoğun trafik arasında seyreden Romanya plakalı bir otobüs trenin geçtiği üst geçitte yüksekliği ayarlayamayınca otobüsle köprünün altında sıkıştı. Bu kaza ile birlikte trafik yoğunluğu daha da arttı.

Kadıköy Bostancı mevki D-100 Karayolu'nda sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk görüldü. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Haftanın ilk iş günü saat 08.00 sıralarında, kentte trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında yüzde 53 gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yunan gazetecinin Türkiye’ye yönelik provokasyon girişimi boşa çıktı! ABD’li sözcüden tokat gibi cevap
Hollanda ölüme terk etti Türkiye Funda'ya kucak açtı! Karanlık odadan umuda yolculuk
Kılıçdaroğlu seçim masraflarını Mersinliye ödetti! Milyonluk harcama denetim raporunda
Basındaki haberler Yunan makamlarını harekete geçirdi! Operasyondan korktular hainlere yol verdiler
Define avcılarına bakanlık tüyosu! Tek tek yanıtladı
Antalya'yı, Ege ve İç Anadolu'ya bağlıyor! 100 yıllık rüya gerçek oldu
Son dakika: Bakan Akar duyurdu! Kuzey Irak'a 'Pençe Kilit' Harekatı: Terör yuvaları tek tek parçalanıyor
Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı!
49 bin mağdur için yol haritası hazır! İşte adım adım yapılacaklar
İkizlerine kavuşmak için gün sayan Seray Sever yürekleri dağladı! Gözyaşları içinde anlattı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Okullar açıldı trafik yoğunluğu arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA