Okullar açıldı trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da 7 günlük ara tatilin sona ermesi ve yağmur yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu sabah saatlerinde kendini hissettirdi. İstanbul'un ana artelleri ve ara artellerinde trafik yoğunluğu oluştu. Yağışlarla birlikte trafik kazaları da meydana geldi.

ROMANYA OTOBÜSÜ ÜSTGEÇİDE SIKIŞTI

Aksaray'da yoğun trafik arasında seyreden Romanya plakalı bir otobüs trenin geçtiği üst geçitte yüksekliği ayarlayamayınca otobüsle köprünün altında sıkıştı. Bu kaza ile birlikte trafik yoğunluğu daha da arttı.

Kadıköy Bostancı mevki D-100 Karayolu'nda sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk görüldü. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Haftanın ilk iş günü saat 08.00 sıralarında, kentte trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında yüzde 53 gösterdi.