Okullar açılıyor: Velilere sanal tehlike uyarısı! Okul alışverişinde internete güvenmeyin

20 milyondan fazla öğrenci 8 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak. Okulların açılmasına 2 hafta kala velilerin de okul alışverişi telaşı başladı. Ancak okul ve kırtasiye malzemeleri bazen zehir saçabiliyor. Anne babaların üreticisi veya ithalatçısı belli olmayan merdiven altı ürünlerden uzak durması büyük önem taşıyor. Ayrıca internetten alışverişte de sahte ürün riski oldukça yüksek. Veliler tercihlerini mutlaka ürün kimliği bulunan, etiketli, ambalajlı ve güvenilir ürünlerden yana yapın.

BU İŞARETLERE DİKKAT

Velilerin, aldıkları ürünlerin ambalajlarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

-Boya kalemlerinde 'CE' işareti, çantalarda 'EN71-2', mataralarda 'gıda ile temas standardına uygundur' ibarelerinin bulunup bulunmadığına bakılmalı.

-Ayrıca oyuncak niteliği taşıyan ürünlerin hangi yaş grubuna yönelik olduğuna da dikkat edilmeli.

-Sprey boyalar ve yapıştırıcıların su bazlı olması ve solvent içermemesi konusunda hassas davranılması gerekiyor.

-Ayrıca silgiler, defter kaplamaları gibi ürünlerde sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulunmamalı. Ambalajında üretici veya ithalatçı bilgisi olmayan, keskin koku yayan ya da açıkta satılan ürünlerden uzak durun. -Tekstil ürünlerinde de içeriği gösteren etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olması hususuna bakılmalı.

-Çocuk kıyafetlerinde bulunan kordon, bağcık, küçük parça içeren süslemeler gibi risk oluşturabilecek unsurlara karşı da dikkatli olunmalı.

UYGUNSUZ ÜRÜNLER BU SİTEDEN GÖRÜLEBİLİYOR

Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla uygunsuzluğu tespit edilen ürünlere ilişkin bilgileri tüketicilerle paylaşıyor. Tüketiciler, sisteme"https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/" adresinden ulaşabiliyor. Sistemde, güvensiz ürün konusunda yetkili kuruluşlarca politika oluşturulmasına ve dış kullanıcılar açısından araştırma yapılmasına imkan veren bir veri tabanı bulunuyor.