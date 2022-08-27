Haberler Yaşam Haberleri Okullar ne zaman açılacak, açılmasına kaç gün kaldı? 2022 MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman bitiyor, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 27.8.2022 10:13

Okullar ne zaman açılacak, açılmasına kaç gün kaldı? 2022 MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman bitiyor, ayın kaçında?

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı MEB takvimi ile ders dönemi, yarıyıl ve ara tatil tarihleri belirlendi. Eylül ayına yaklaşılırken veliler ve öğrenciler okullar ne zaman açılacak, Eylülün kaçında sorularına yanıt aramaya başladı. Okulların açılış tarihi anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler için gündemdeki en önemli konu. Yaz ayları geride bırakılırken yaz tatili ne zaman bitecek, bitmesine kaç gün kaldı soruları da gündemdeki yerini aldı. Peki, okullar ayın kaçında açılıyor, hangi tarihte? İşte tarihler…

Okullar ne zaman açılacak, açılmasına kaç gün kaldı? 2022 MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman bitiyor, ayın kaçında?

Okullar ne zaman açılacak, ayın kaçında açılıyor soruları gündemdeki yerini koruyor MEB 2022-2023 takvimi ile yanıt bulan sorular veliler ve öğrenciler için oldukça önemli. Haziran ayıyla birlikte başlayan yaz tatili bitiş tarihi ile sorgulanmaya başladı. Okulların açılış tarihi ile birlikte dersler yüz yüze olarak okullarda başlayacak. Takvimle birlikte yarıyıl ve ara yıl tarihleri de belli oldu. Peki, okullar eylülün kaçında açılıyor, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte yanıtlar…

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARA TATİL TARİHLERİ

İlk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YARIYIL TATİLİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde yarıyıl tatili 23 Ocak 3 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 12 Eylül tarihinde açılacak.

Yeni eğitim öğretim yılına dair detaylar için...

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN MEB AÇIKLAMASI

MEB Bakanı Mahmut Özer konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek.

Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak."

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Okullar ne zaman açılacak, açılmasına kaç gün kaldı? 2022 MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman bitiyor, ayın kaçında?
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