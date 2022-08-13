Haberler Yaşam Haberleri Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022 2023 eğitim öğretim takvimi ile okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 13.8.2022 09:58

Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022 2023 eğitim öğretim takvimi ile okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitiyor?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. MEB eğitim öğretim 2022 2023 takvimi ile ara tatil ve yaz tatili tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden konuyla ilgili detayları duyurmuş yaz tatilinin sona ererek yeni eğitim öğretim yılına başlanacak olan tarih de netleşti. Peki Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022 2023 eğitim öğretim takvimi ile okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitiyor?

Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022 2023 eğitim öğretim takvimi ile okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022 takvimi ile okullar ne zaman açılacak sorusu yanıt buldu. Şu an yaz tatili sürecinde olan öğrenciler okulların açılacağı tarihi merak ediyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. Peki Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022 2023 eğitim öğretim takvimi ile okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitiyor?

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARA TATİL TARİHLERİ

İlk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 12 Eylül tarihinde açılacak.

YARIYIL TATİLİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde yarıyıl tatili 23 Ocak 3 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN MEB AÇIKLAMASI

MEB Bakanı Mahmut Özer konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek.

Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak."

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Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022 2023 eğitim öğretim takvimi ile okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitiyor?
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