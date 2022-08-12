Okullar ne zaman açılacak sorusu MEB takvimi ile yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına oldukça kısa bir süre kala yeni dönem takvimini kamuoyuyla paylaşmıştı. Böylece yaz tatilinin sona ereceği o tarih de netleşmiş oldu. Peki, Okullar ne zaman açılacak? İşte yaz tatilinin sona ereceği ve böylelikle lise ortaokul ve ilkokul öğrencilerinin okullarına kavuşacağı tarih...