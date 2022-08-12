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Giriş Tarihi: 12.8.2022 11:03

Okullar ne zaman açılacak sorusuna MEB'den yanıt! Okullar ne zaman açılıyor? İşte yaz tatilinin biteceği o tarih!

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; okulların açılacağı tarih belli oldu. Bilindiği üzere ilkokul, ortaokul ve liseler yaz tatiline 17 Haziran tarihinde girmişti. Ortalama üç ay sürecek olan tatilde yorucu bir eğitim yılının yorgunluğu atıldı. Şimdilerde ise gerek öğrenci gerekse veliler “2022-2023 MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitecek?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte okulların açılacağı merakla beklenen o tarih ve tüm detaylar...

Okullar ne zaman açılacak sorusuna MEB’den yanıt! Okullar ne zaman açılıyor? İşte yaz tatilinin biteceği o tarih!

Okullar ne zaman açılacak sorusu MEB takvimi ile yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına oldukça kısa bir süre kala yeni dönem takvimini kamuoyuyla paylaşmıştı. Böylece yaz tatilinin sona ereceği o tarih de netleşmiş oldu. Peki, Okullar ne zaman açılacak? İşte yaz tatilinin sona ereceği ve böylelikle lise ortaokul ve ilkokul öğrencilerinin okullarına kavuşacağı tarih...

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARA TATİL TARİHLERİ

İlk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YARIYIL TATİLİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde yarıyıl tatili 23 Ocak 3 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN MEB AÇIKLAMASI

MEB Bakanı Mahmut Özer konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek.

Okullar ne zaman açılıyor, ayın kaçında, yaz tatili ne zaman bitiyor? MEB takvimi 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak?

Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak."

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 12 Eylül tarihinde açılacak.

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Okullar ne zaman açılacak sorusuna MEB'den yanıt! Okullar ne zaman açılıyor? İşte yaz tatilinin biteceği o tarih!
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