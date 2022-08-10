Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor soruları son dönemde binlerce kişinin gündemine gelmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden konuyla ilgili detayları duyurmuş yaz tatilinin sona ererek yeni eğitim öğretim yılına başlanacak olan tarih de netleşti. Buna göre; 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte MEB takviminde yer o tarihler ve tüm detaylar...