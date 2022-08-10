Haberler Yaşam Haberleri Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB takvimi ile geri sayım!
Giriş Tarihi: 10.8.2022 13:51

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB takvimi ile geri sayım!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan 2022-2023 tarihli takvimle beraber “Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?” soruları da yanıt bulmuş oldu. İlkokul, ortaokul ve liselerde binlerce öğrenci yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih için Ağustos ayıyla beraber geri sayıma geçmiş oldu. Peki, Okulların açılmasına kaç gün kaldı, ne zaman açılacak? İşte yaz tatilinin biteceği tarih ve tüm detaylar...

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB takvimi ile geri sayım!

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor soruları son dönemde binlerce kişinin gündemine gelmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden konuyla ilgili detayları duyurmuş yaz tatilinin sona ererek yeni eğitim öğretim yılına başlanacak olan tarih de netleşti. Buna göre; 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte MEB takviminde yer o tarihler ve tüm detaylar...

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARA TATİL TARİHLERİ

İlk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YARIYIL TATİLİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde yarıyıl tatili 23 Ocak 3 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN MEB AÇIKLAMASI

MEB Bakanı Mahmut Özer konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek.

Okullar ne zaman açılıyor, ayın kaçında, yaz tatili ne zaman bitiyor? MEB takvimi 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak?

Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak."

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 12 Eylül tarihinde açılacak.

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Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB takvimi ile geri sayım!
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