Okullar ramazan için süslendi

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Karabük ve Eskişehir'de ilkokul, ortaokul ve liseler ramazan için süslendi. Kocaeli'ndeki okullarda ramazan boyunca öğrencilerin paylaşma bilincini artırmaya, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri geliştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler uygulanacak.

Sakarya'da da Milli Eğitim Bakanlığı'nca tüm illerde uygulanan "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla okullar süslendi. Serdivan ilçesindeki Bahçelievler Gazi İlkokulu'nda öğrenciler "Ramazan Sokağı" isimli alanda Hacivat ve Karagöz gösterileri yaptı.

MANEVİ COŞKU

Düzce'de de Milli Eğitim Bakanlığı'nca tüm illerde uygulanan "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla okullar süslendi, öğrencilere bu ayın manevi atmosferini hissettirecek etkinlikler yapıldı. Arsal Anadolu Lisesi'nde idareci, öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğiyle ramazan kolileri hazırlandı, sınıflar ve koridorlar süslendi.

Eskişehir'de, öğrenciler ramazan dolayısıyla okul ve sınıflarını süsledi. Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde bulunan Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri "Ramazan Sokağı" oluşturdu.