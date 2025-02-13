Okullara kar tatili

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı, 15 ilde okulları bir gün tatil ettirdi. Bingöl, Elazığ, Kırşehir, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Karaman, Aksaray, Adıyaman'da il genelinde, Konya'nın Halkapınar, Karapınar, Hadim, Ereğli, Emirgazi, Taşkent, Akören, Ahırlı, Bozkır ve Derebucak ilçelerinde, Tunceli'nin Nazımiye, Mazgirt ve Pülümür ilçelerinde, Kastamonu'nun merkez, İhsangazi ve Çatalzeytin, Ağlı, Azdavay ve Daday ilçelerinde, Adana'nın Saimbeyli, Aladağ ve Feke ilçelerinde, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde, Yozgat'ın merkez ile Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan ilçelerinde de eğitime bir gün ara verildi.