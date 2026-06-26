Okullara "özel güvenlik" talebi

Türk-İş'e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, 26-30 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'de 390 bin 645 özel güvenlik görevlisi bulunduğunu anlatırken, sektörde görevli kadın güvenlikçi sayısının ise 64 bin 377 olduğunu kaydetti.

ŞEHİT VE GAZİLİK TALEBİ

Görevi başında hayatını kaybeden ya da yaralanan özel güvenlikçilere şehitlik ve gazilik hakkı talep eden Çağırıcı, "Tüm siyasi partilerle temasa geçtik, inanıyoruz ki bu sene bu kazanımı elde etmiş olacağız" diye konuştu.

Özel Güvenlik Haftası kutlamaları çerçevesinde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi de ziyaret ettiklerini anlatan Çağırıcı, "Sayın bakan 'derdiniz, derdimizdir' diyerek özel güvenlik personelinin sorunlarının çözümü noktasında taleplerimize ilgiyle yaklaştı" dedi.

RİSKLİ OKULLAR BELİRLENMELİ

Okullardaki özel güvenlik görevlilerinin PİKTES Projesi (Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar için Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi) kapsamında çalıştığını ve 9 ay ücret alıp, 3 ay izne ayrıldıklarını ifade eden Çağırıcı, "Bütün okullarda özel güvenlik görevlilerinin yer alması lazım. 75 bine yakın Türkiye'de okul var. Riskli okulların belirlenip evlatlarımızın korunması gerekiyor. Özel güvenlik görevlisi şüpheli durumları genel kolluk kuvvetlerine bildiriyor. Üzücü olayların yaşanmaması için riskli okullarda kalıcı şekilde özel güvenlikçi istihdam edilmesini istiyoruz" diye konuştu.