Okullarda ara tatil ne zaman, kaç gün? 2023 – 2024 Kasım ara tatili tarihi ne zaman, öğretmenler tatil yapacak mı?

Okullarda ara tatil ne zaman sorusu yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan karara göre ara tatilden öğretmenler ve idarei yöneticiler yararlanamayacak. İşte, 2023 - 2024 Kasım ara tatil tarihleri
Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;
''Değerli meslektaşlarım,
Eğitim öğretim sürecini hep birlikte omuzlamaya çalışıyoruz. Dönem arası tatilleri bu anlamda planlama yapmak ve değerlendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyorum.
Hem yaz boyunca yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi ve hem de başta ortak sınavlar olmak üzere tatil sonrası yapılacakların planlanmasına odaklanmış bir planlama yaptık. İlgili genel müdür arkadaşların online sunumları ve akabinde okullarda yapılacak değerlendirmeleri detaylıca tanımladık.
Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.
İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.