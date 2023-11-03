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Giriş Tarihi: 3.11.2023 10:27

Okullarda ara tatil ne zaman, kaç gün? 2023 – 2024 Kasım ara tatili tarihi ne zaman, öğretmenler tatil yapacak mı?

Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sorusu yanıt arıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk ve ortaöğretim kademelerindeki milyonlarca öğrenci, Kasım ayında tatile girecekler. Öğretmenler, yeni yapılan açıklamalar doğrultusunda ara tatilde seminerlere katılmak doğrultusunda okullara gidecekler. Sömestr, 22 Ocak 2024 tarihinde başlayacak. Peki, Kasım ara tatili tarihi ne zaman, kaç gün sürecek? Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor 2023 – 2024? İşte, detaylar

Okullarda ara tatil ne zaman, kaç gün? 2023 – 2024 Kasım ara tatili tarihi ne zaman, öğretmenler tatil yapacak mı?

Okullarda ara tatil ne zaman sorusu yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan karara göre ara tatilden öğretmenler ve idarei yöneticiler yararlanamayacak. İşte, 2023 - 2024 Kasım ara tatil tarihleri

OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

ÖĞRETMENLERE ARA TATİL VAR MI, YOK MU, KALKTI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan karara göre, yönetici ve öğretmen seminerleri bu yıl 13-17 Kasım tarihleri arasında okullarda fiziki olarak yapılacak.

Dolayısıyla öğretmen ve idari yöneticiler bu ara tatil döneminde okullarda olacak.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

''Değerli meslektaşlarım,

Eğitim öğretim sürecini hep birlikte omuzlamaya çalışıyoruz. Dönem arası tatilleri bu anlamda planlama yapmak ve değerlendirmek için önemli bir fırsat olarak görüyorum.

Hem yaz boyunca yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi ve hem de başta ortak sınavlar olmak üzere tatil sonrası yapılacakların planlanmasına odaklanmış bir planlama yaptık. İlgili genel müdür arkadaşların online sunumları ve akabinde okullarda yapılacak değerlendirmeleri detaylıca tanımladık.

SÖMESTR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

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Okullarda ara tatil ne zaman, kaç gün? 2023 – 2024 Kasım ara tatili tarihi ne zaman, öğretmenler tatil yapacak mı?
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