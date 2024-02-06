Haberler Yaşam Haberleri Okullarda depremde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşu
Giriş Tarihi: 6.2.2024 11:21 Son Güncelleme: 6.2.2024 12:26

Okullarda depremde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşu

Asrın felaketinde etkilenen iller arasında yer alan Adana’da da anma programları gerçekleştirildi. Gündoğdu Okulları kampüslerinde de anma töreni yapıldı. Öğrencilerin saygı duruşunda bulunduğu anma töreninde konuşan Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, “O kara gün dün gibi aklımızda unutmayacağız. Kayıplarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Okullarda depremde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşu

Gündoğdu Vakfı, depremden hemen sonra Gündoğdu Okullarını depremzedelere açmıştı. Bu çerçevede Valilik, AFAD ve Gündoğdu Vakfı işbirliğiyle okulun bahçesinde 500 kişinin yaşayabileceği bir çadırkent oluşturuldu. Evleri zarar gördüğü için açıkta kalan vatandaşlar buraya yerleştirildi. Ayrıca yine aynı iş birliği sayesinde okulun spor salonu barınma sorununa ayrıldı. Konulan yatak ve battaniyelerle yaklaşık 250 kişi burada barınma imkanı buldu.

Dr. Gökhan Gündoğdu, "Gündoğdu Vakfı olarak, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olan ve Adana'mızı da etkileyen deprem felaketinin 1. yılında kayıplarımızın üzüntüsünü derinden hissediyor ve onları özlemle anıyoruz. Bu felakette hayatlarını kaybeden öğrencilerimize ve tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyoruz. İnşallah ülkemiz bir daha böyle felaketler yaşamaz" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Okullarda depremde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA