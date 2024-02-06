Okullarda depremde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşu

Gündoğdu Vakfı, depremden hemen sonra Gündoğdu Okullarını depremzedelere açmıştı. Bu çerçevede Valilik, AFAD ve Gündoğdu Vakfı işbirliğiyle okulun bahçesinde 500 kişinin yaşayabileceği bir çadırkent oluşturuldu. Evleri zarar gördüğü için açıkta kalan vatandaşlar buraya yerleştirildi. Ayrıca yine aynı iş birliği sayesinde okulun spor salonu barınma sorununa ayrıldı. Konulan yatak ve battaniyelerle yaklaşık 250 kişi burada barınma imkanı buldu.

Dr. Gökhan Gündoğdu, "Gündoğdu Vakfı olarak, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olan ve Adana'mızı da etkileyen deprem felaketinin 1. yılında kayıplarımızın üzüntüsünü derinden hissediyor ve onları özlemle anıyoruz. Bu felakette hayatlarını kaybeden öğrencilerimize ve tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyoruz. İnşallah ülkemiz bir daha böyle felaketler yaşamaz" ifadelerini kullandı.