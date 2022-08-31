Okullarda eğitim başlamadan ders kitapları sıralara konulmaya başlandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca temin edilen ve 81 ile gönderilen ders kitaplarının teslim işlemleri devam ediyor. İstanbul'a gönderilen ders kitapları da 39 ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dağıtıldı.

Avcılar'a yeni eğitim ve öğretim yılı için tahsis edilen 716 bin 533 ders kitabı ile 433 bin 266 kaynak kitabı Avcılar Belediyesi Atatürk Stadyumu altındaki depodan okullara dağıtıldı. Birkaç yıl öncesine kadar Türkiye'nin en kalabalık ilkokulu konumunda olan ve halen 4 bine yakın öğrencinin eğitim gördüğü Yeşilkent'teki Leyla Bayram İlkokulu'na getirilen ders ve kaynak kitapları spor salonuna indirildi. Kitapların burada tasnifine geçilirken sıralara yerleştirme çalışmalarına da başlandı.