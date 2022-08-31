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Giriş Tarihi: 31.8.2022 11:52 Son Güncelleme: 31.8.2022 12:42

Okullarda eğitim başlamadan ders kitapları sıralara konulmaya başlandı

İstanbul’da İlk ve orta dereceli okullarda 2022-23 eğitim ve öğretim yılı için geri sayım hızlanırken, Avcılar'daki okullarda 1 milyon 150 bine yakın ders ve kaynak kitabının dağıtımı tamamlandı. Okullar açılmadan önce ders kitapları sıralara konulmaya başlandı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Okullarda eğitim başlamadan ders kitapları sıralara konulmaya başlandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca temin edilen ve 81 ile gönderilen ders kitaplarının teslim işlemleri devam ediyor. İstanbul'a gönderilen ders kitapları da 39 ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dağıtıldı.

Avcılar'a yeni eğitim ve öğretim yılı için tahsis edilen 716 bin 533 ders kitabı ile 433 bin 266 kaynak kitabı Avcılar Belediyesi Atatürk Stadyumu altındaki depodan okullara dağıtıldı. Birkaç yıl öncesine kadar Türkiye'nin en kalabalık ilkokulu konumunda olan ve halen 4 bine yakın öğrencinin eğitim gördüğü Yeşilkent'teki Leyla Bayram İlkokulu'na getirilen ders ve kaynak kitapları spor salonuna indirildi. Kitapların burada tasnifine geçilirken sıralara yerleştirme çalışmalarına da başlandı.

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Okullarda eğitim başlamadan ders kitapları sıralara konulmaya başlandı
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