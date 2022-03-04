Okullarda öğrenciler depreme hazırlandı! Liseliler 7.2’lik deprem heyecanını yaşadı

1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Türkiye'deki tüm okullarda olduğu gibi bugün Bağcılar'da da deprem tatbikatı yapıldı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nde düzenlenen tatbikatta BAĞKUT (Bağcılar Belediyesi Arama Kurtarma), AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), YARKUR (Yıldızlar Arama Kurtarma Derneği), İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılay, İstanbul İtfaiyesi ve polis ekipleri yer aldı.