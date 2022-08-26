Okullardan sıraları çaldılar… 3’ü de yakalandı

İstanbul Güngören'de 3 kişi; Tozkoparan Mahallesi'nde bulunan iki okulun bahçesinden alüminyum korkulukları, alüminyumdan oluşan engelli rampası koruma korkuluklarını, çerçeveli alüminyum panoları ve okul sıralarını çaldı. Kimlik bilgileri tespit edilen İ.A., İ.C.G. ve E.E. yakalandı. Hırsızlık, kasten yaralama, tehdit, hakaret, yağma ve uyuşturucu başta olmak üzere farklı suçlardan kayıtları olan üç suç ortağı "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.