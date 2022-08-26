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Giriş Tarihi: 26.8.2022 11:28 Son Güncelleme: 26.8.2022 11:36

Okullardan sıraları çaldılar… 3’ü de yakalandı

İstanbul’da iki okulun alüminyum korkuluklarını ve sıralarını çalan üç kişi yakalandı. Kimlik bilgileri tespit edilen İ.A., İ.C.G. ve E.E. yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Okullardan sıraları çaldılar… 3’ü de yakalandı

İstanbul Güngören'de 3 kişi; Tozkoparan Mahallesi'nde bulunan iki okulun bahçesinden alüminyum korkulukları, alüminyumdan oluşan engelli rampası koruma korkuluklarını, çerçeveli alüminyum panoları ve okul sıralarını çaldı. Kimlik bilgileri tespit edilen İ.A., İ.C.G. ve E.E. yakalandı. Hırsızlık, kasten yaralama, tehdit, hakaret, yağma ve uyuşturucu başta olmak üzere farklı suçlardan kayıtları olan üç suç ortağı "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Okullardan sıraları çaldılar… 3’ü de yakalandı
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