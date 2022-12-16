Okulları soyan hırsız suçüstü yakalandı!

İstanbul'da bir hırsız; Büyükçekmece ve Silivri İlçeleri'nde son 2 ayda 7 farklı okuldan piyasa değeri yaklaşık 27 bin lira olan 2 akıllı cep telefonu, 2 tablet bilgisayar, bir dizüstü bilgisayar ve 4 ayrı okulun kantinlerinden 19 bin 500 lira nakit para çaldı. Hırsız aynı zamanda 2 okuldan içlerinde toplam altı bin 800 lira bulunan iki ayrı sadaka kutusunu da çaldı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi ve hırsızın açık kimliği tespit edildi. U.S. isimli hırsızın okullara çeşitli aparatlar yardımıyla girdiği belirlendi. U.S. söz konusu aletlerle Büyükçekmece İlçesi'nde yer alan bir okulun çevresinde yeni bir soygun hazırlığı yaparken Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

Suçunu itiraf eden U.S.'nin Büyükçekmece Kamil Oba Mahallesi'nde bulunan evinde yapılan aramalarda çalıntı malzemeler ele geçirildi. U.S.'nin ayrıca Büyükçekmece Güzelce Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin kasa bölümünden dört bin 800 lira çaldığı da tespit edildi. "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" ve "Mala Zarar Vermek" suçlarından adliyeye sevk edilen U.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.