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Giriş Tarihi: 30.9.2022 11:17

Okulların çevresinde uyuşturucu satıyordu… Suçüstü yakalandı

İstanbul’da okulların çevresinde özellikle gençlere uyuşturucu madde satışı yapan bir kişi; Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Okulların çevresinde uyuşturucu satıyordu… Suçüstü yakalandı

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir okulun çevresinde hareket halinde bulunan şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta satışa hazır halde 94 parça toplam ağırlığı 148 gram olan Marihuana maddesi ele geçirildi.

Okulların çevresinde özellikle gençlere uyuşturucu madde satışı yapan H.İ.K., Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı ve yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Okulların çevresinde uyuşturucu satıyordu… Suçüstü yakalandı
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