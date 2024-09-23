‘Okulumu, anne ve babam için bitireceğim’

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği bölümünü kazanan Dilay Anataca (18), anne ve babasıyla birlikte yurt kaydı için Erzurum'a giderken içinde bulundukları araç sulama kanalına uçtu. Kazada baba Mustafa Anataca ile anne Birsen Anataca hayatını kaybederken Dilay yaralı kurtuldu. Genç kıza anne ve babasının ölüm haberi bir gün sonra verildi. Hastanede tedavisi devam Dilay çok üzgün olduğunu belirterek, "Liseye giden kardeşim Zonguldak'ta kaldı. Annem ve babamla gelmiştik. Annem ve babam için okuyacağım, okulumu bitireceğim" dedi.