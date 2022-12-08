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Giriş Tarihi: 8.12.2022 10:42

Okulun bağış kutusunu çalıp kaçtılar! İkisi de yakalandı…

İstanbul’da bir okuldan bağış kutusunu çalan ve bozuk paraları bir akaryakıt istasyonuna girerek kağıt paraya çeviren iki hırsız, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Okulun bağış kutusunu çalıp kaçtılar! İkisi de yakalandı…

İstanbul'da iki hırsız, Sarıyer İlçesi Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir okul içerisinden bağış kutusunu çaldı. Okula ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; hırsızların açık kimliklerini kısa süre içerisinde tespit etti. Hırsızların olaydan sonra bir akaryakıt istasyonunun marketine girerek bozuk paraları kağıt paraya çevirdikleri tespit edildi. M.A.M. (18) ve E.G. (19) isimli iki hırsız, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Sarıyer İlçesi'ndeki adreste yakalanarak gözaltına alındı. "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Okulun bağış kutusunu çalıp kaçtılar! İkisi de yakalandı…
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