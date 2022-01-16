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Giriş Tarihi: 16.1.2022 17:07 Son Güncelleme: 16.1.2022 17:16

Okulun demir kapısını çaldılar

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Okulun demir kapısını çaldılar

Hatay’da okulların mazgallarını ve demir kapısını çalan hırsızlar polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Antakya'da bulunan Saraycık İlkokulu'nun demir kapısı ve Özel Eğitim ve Uygulama Lisesi'nin mazgalları 14 Ocak 2022 gecesi çalındı. Sabah okula geldiklerinde demir kapı ve mazgallarının yerinde olmadığını gören okul yönetimi polisi aradı.

Okulun demir kapısını çaldılar | Video

Olay yerine gelen polis gerekli incelemeleri yaptıktan sonra hırsızların peşine düştü. Güvenlik kameralarını izleyen polis iki okuldan aynı kişinin hırsızlık yaptığını belirledi. Hırsızın kimliğini belirleyen Hatay Emniyet Müdürlüğü hırsızlık masası ekipleri düzenledikleri operasyonda H.Ö. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada okullardan çalınan demir kapı ve mazgallarda ele geçirildi. Emniyetteki işleminin ardından adli mercilere sevk edilen H.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Okulun demir kapısını çaldılar
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