Okulun ilk gününe trafik ayarı

İstanbul Valiliği, okulların açılacağı pazartesi günü trafikte yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle eğitim saatinde düzenleme yaptı. Valilikten yapılan açıklamada "2024 - 2025 eğitim-öğretim yılı, 9 Eylül günü açılacak. 2 milyon 951 bin 685 öğrencimiz eğitim-öğretime başlayacak olup bunlardan 715 bin 835'i ilk kez yeni okullarına gidecektir. 16 bini aşkın öğrenci servisi de trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda 9 Eylül 2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.