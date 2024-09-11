Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki ev hanımı Nevin Tahtacı, 'Tosya fesi' alanındaki çalışmaları dolayısıyla 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca yok olma tehlikesi altındaki geleneksel sanatları icra eden somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarına verilen 'Sanatçı Tanıtım Kartı'na layık görüldü. Yaptığı çalışmaları akademik olarak güçlendirmek isteyen Tahtacı, girdiği üniversite sınavını kazandı. Üniversite ziyaretlerinde öğrencilere, 'Siz elinizdeki imkanların kıymetini bilmiyorsunuz, ben olsam okulun toprağını öperim' demiştim. Şimdi o okulun toprağını öpmeye hazırım" ifadesini kullandı.