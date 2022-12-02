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Giriş Tarihi: 2.12.2022 11:19 Son Güncelleme: 2.12.2022 11:26

Fatma Nisa'yı öldüren sınıf arkadaşı tutuklandı

Mersin’de 7. Sınıf öğrencisi Fatma Nisa Yürekli'nin, tuvalette darp edildikten sonra bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan sınıf arkadaşı E.D. tutuklanarak ıslahevine gönderildi. Fatma Nisa Yürekli’nin cenazesi ise tabutuna örtülen beyaz duvağıyla gözyaşları arasında toprağa verildi.

BEKİR COŞKUN
Fatma Nisa’yı öldüren sınıf arkadaşı tutuklandı

Mersin'de Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Fatma Nisa Yürekli'nin, tuvalette darp edildikten sonra bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan sınıf arkadaşı E.D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D. tutuklanarak ıslahevine gönderildi. Fatma Nisa Yürekli'nin cenazesi ise ay yıldızlı tabutuna örtülen beyaz duvağıyla gözyaşları arasında toprağa verildi.

Zorlukla ayakta durmaya çalışan gözü yaşlı anne Hacer ve baba Serdar Yürekli'ye zaman zaman sağlık ekiplerinin müdahale ettiği cenazeye, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, AK Parti Toroslar ilçe Başkanı Bekir Topçu, Toroslar İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil ile Yürekli ailesinin akraba ve yakınları katıldı.

Olay;

Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesinde bulunan Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulu'nun kızlar tuvaletinde bağrışma sesleri duyan okul idarecileri, zemin katta bulunan tuvalete baktıklarında 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Yürekli'yi kanlar içerisinde buldu.

Ağır yaralı olarak ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 13 yaşındaki kız öğrenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kız öğrencinin bıçaklandığı ve darp edildiği belirlenirken, polis ekiplerin yaptığı incelemenin ardından E.D. isimli kız öğrencinin gözaltına alındı.

Dehşet verici olay iddiaya göre, kız öğrenci E.D., sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü sınıf arkadaşı Fatma Nisa Yürekli'yi okul tuvaletinde bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.

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Fatma Nisa'yı öldüren sınıf arkadaşı tutuklandı
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