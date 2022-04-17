Okumanın yaşı yok dedirten kadınlar

İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Sosyal Hizmetler Programı'ndaki öğrenciler arasında yer alan 60 yaşındaki Sevda Genç ve 46 yaşındaki Gönül Kalkan, 'Okumanın yaşı yok' diyerek başladıkları üniversitede okuma azimleriyle herkesin takdirini topluyor. 7 çocuk annesi olan Sevda Genç'in zorlu hayat mücadelesi nedeniyle geçmişte yarım bıraktığı eğitimini tamamlamak için üniversiteye başladı. 2001'de kocası, kızını berdel karşılığı evlendirmeye kalkışınca 18 yıllık evliliğini bitirdiğini söyleyen Genç, çocuklarıyla birlikte Bingöl'den İstanbul'a gelerek kendisine yeni bir hayat kurduğunu anlattı. Genç, "İstanbul'a gelişim benim ve çocuklarımın kurtuluşu oldu. Çocuklarım 'Anne sen bizim idolümüzsün' diyor. Gençlerin arasında olmak mutluluk verici. Okudukça ruhum gençleşecek" dedi.Gönül Kalkan ise, "Bana 'Bu yaşta ne okuması, otur, gez, eğlen, elişi kursuna git' diyenler oldu. Ben bitmedim, halen bir canlıyım, düşünebiliyorum, her şeyi yapabiliyorum ve becerebiliyorum. Üniversiteye gelerek bunu test etmiş oldum. Üniversite insanın ufkunu açıyor" diye konuştu.