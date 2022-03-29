Öküzlü uzlaşma!

Trabzon'da yaşayan Mustafa Karasoy (52), aracıyla çarptığı motosiklet sürücüsüyle, bir yaşında öküz ve 5 bin lira karşılığında uzlaştı. İlginç olay, 17 ay önce meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Ali İ.'ye (29) çarpan Karasoy hakkında "taksirle yaralamak"tan dava açıldı. Dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi. Karasoy, Ali İ.'yle bir yaşında büyükbaş öküz ve 5 bin lira para ödemesi karşılığında uzlaştı. Karasoy, "Ali İ. uzlaşmak için 20 bin lira istedi. Görüşmemizde Ali İ.'ye bir yaşında büyükbaş hayvan öküz ve 5 bin lira teklif ettim. O da kabul etti" dedi.