Okyanus semalarında görülen ’korsan martı’ Zonguldak’ta

Öğrencisiyle birlikte doktora tezi için yunus gözlemi yapmak üzere tekneyle Zonguldak'ın Kilimli ilçesinden denize açılan, ZBEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, genellikle okyanus semalarında yaşayan 'stercorarius parasiticus' türü martıyı fotoğrafladı. Balık avlamak yerine diğer martıların avladığı balıkları alması nedeniyle kuş bilimciler arasında 'korsan martı' olarak adlandırılan türün, kıyılarda nadir olarak görüldüğü biliniyor. Martının fotoğrafını çeken Prof. Dr. Sözen, "'Stercorarius parasiticus' Türkiye'deki 21 martı türünden biridir ve oldukça nadir görülür. Yunus gözlemi amacıyla denize açıldık. Zonguldak Kilimli açıklarında bu sürprizle karşılaştık. Türün peşinde olan arkadaşlara duyurulur" dedi.