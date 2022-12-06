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Giriş Tarihi: 6.12.2022 16:52 Son Güncelleme: 6.12.2022 17:37

Alanya Kalesi'nde ölü bulunmuştu: Elif Emeksiz'in babası konuştu!

Alanya Kalesi'nde ölü bulunan 32 yaşındaki Elif Emeksiz'in babası İbrahim Emeksiz yaptığı açıklamasında kızı için bilgiler geldiğini biriktirip emniyete gideceğini söyledi.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya Kalesi’nde ölü bulunmuştu: Elif Emeksiz’in babası konuştu!

Alanya Kalesi yamacında geçtiğimiz Pazar günü 32 yaşındaki Elif Emeksiz' in cesedi bulunmuştu. Ceset 50 metre aşağıda itfaiye ekiplerince çıkartılmıştı.

Elif'in cesedi Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilmişti. Elif Emeksiz cenazesi dün. Alanya Belediye Mezarlığında kılınan cenaze namazının adından 18 yıl önce ölen 8 yaşındaki kız kardeşi Ebru'nun üzerine gözyaşları arasında defnedilmişti.

Alanya'da ikamet eden Baba İbrahim Emeksiz, yaptığı konuşmasında şunları söyledi, "Olaylar birbirine benziyor. O dönemde (2004) de katil belli değildi. O zaman kamera yoktu. İnternet sitesi yaptırdım. benikimöldürdü.com diye. 18 yıl geçti. Ne haber var ne soran var. Hiçbir şeyden haberim yok. O kızın katili böyle yandı bitti. Şimdiki eğer olayın içinde bir katil varsa Alanya onun başına yıkılacak ama bulunacak. Kimin başına yıkılırsa yıkılsın ama bulunsun. Yoksa yapacak bir şey yok. Ben bu acıyı da çekeceğim. Şimdi aynı şüphe devam ediyor. Şüpheli yaklaşacağım. Ama kimden şüpheleneceğimi bilemiyorum. Kimseyi suçlayamıyorum. Adli tıp raporunu alamadım. Bu tapu kim ne kadar bekleyebilir. Kanayan yaraya iyice elimi soktum. Bakalım ne olacak. Ya çıkacak ya çıkacak.

Ben önceki çocuğun mezarına girdim. Ellerimle çocuğumu çocuğumun üzerine koydum. Bunu hangi baba yapabilir? Birisine kimse katlamazken ben ikisine katlanıyorum. Ben bir şey yapamıyorum. Sadece konuşabiliyorum. Elimden bir şey gelmiyor. İkisini aynı mezara koymak zor oldu. Zaten kız kardeşini de çok severdi. Çok düşünüp alınmış bir karardı. Şimdi ikisi bir yerde. Ömrüm inşallah olmaz da ben de gireyim yanlarına 3. Kişi olayım. Çıkmak istemedim. Şuanda sonuç yok. Karakolda gitmedim yapabileceğim şeyler var. Bana yavaş yavaş bilgiler de geliyor. Ben bunları biriktirip emniyete gideceğim. Tek başıma yapacağım bir şey yok. Gerekli yerlere gideceğim. 18 yıl önce trafik kazasında ölen kızımın dosyasını açarlarsa araştırma yapabilirlerse ben 18 yıllık acıyı unutmuş gibi olurum. Ona görevim vardı. Bir babamın görevi. Kızım en azından rahat yatsın. Kızım bak buldum senin kanın yerde kalmadı gibi. Emniyet yeter ki bulsun ne isterlerse yaparım" dedi.

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Alanya Kalesi'nde ölü bulunmuştu: Elif Emeksiz'in babası konuştu!
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