Olaylı hastanenin müdürüne silahlı saldırı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Müdürü Kamil Önder, sabah saatlerinde otomobiliyle üniversitenin otoparkına geldi. Önder, otomobilinden indikten sonra bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından vurulan Önder, yaralı halde kaçarak hastane morgu girişinde yere düştü. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı.

5 ADET BOŞ KOVAN

Yaralanan Önder ise çevredekilerinin yardımıyla hastaneye alındı. Acil serviste tedavisine başlanan Önder'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde 5 adet boş kovan bulan polis incelemesini yaptıktan sonra zanlının kimliğini belirlemek ve kendisini yakalamak için çalışma başlattı.

OPERASYON YAPILMIŞTI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Balcalı Hastanesinde 2018-2021'deki ihalelere fesat karıştırıldığı, kamu zararına sebebiyet verildiği, görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 28 şüpheli 26 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

MİLYONLARCA LİRA ZARAR

Soruşturma kapsamında, 28 şüphelinin hastaneyle ilgili medikal işi ihaleleri ve doğrudan alımlarda bazı medikal firmalarıyla hareket ederek kamuyu 3 milyon 677 bin lira zarara uğrattıkları öne sürülmüştü. Zanlılardan 1'i ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, 27'si adliyeye sevk edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 8 kişi tutuklanmış, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TUTUKLU KİMSE KALMADI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyi kabul eden Adana 37. Asliye Ceza Mahkemesi, davaya ilişkin tensip zaptını hazırladı. Mahkeme, aralarında hastanenin eski Başmüdürü A.Ö. ve eski Başhekim Yardımcısı K.M.Ö. ile A.T, A.N, C.Y, L.Ü, L.D. ve S.S.'nin tutuklulukta geçirdiği süre ve dosya kapsamındaki delillerin büyük oranda toplanmış olmasını göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.