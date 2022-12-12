Haberler Yaşam Haberleri Olaylı hastanenin müdürüne silahlı saldırı
Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:37 Son Güncelleme: 12.12.2022 13:35

Olaylı hastanenin müdürüne silahlı saldırı

Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Müdürü Kamil Önder, silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Olaylı hastanenin müdürüne silahlı saldırı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Müdürü Kamil Önder, sabah saatlerinde otomobiliyle üniversitenin otoparkına geldi. Önder, otomobilinden indikten sonra bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından vurulan Önder, yaralı halde kaçarak hastane morgu girişinde yere düştü. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı.

5 ADET BOŞ KOVAN

Yaralanan Önder ise çevredekilerinin yardımıyla hastaneye alındı. Acil serviste tedavisine başlanan Önder'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde 5 adet boş kovan bulan polis incelemesini yaptıktan sonra zanlının kimliğini belirlemek ve kendisini yakalamak için çalışma başlattı.

OPERASYON YAPILMIŞTI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Balcalı Hastanesinde 2018-2021'deki ihalelere fesat karıştırıldığı, kamu zararına sebebiyet verildiği, görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 28 şüpheli 26 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

MİLYONLARCA LİRA ZARAR

Soruşturma kapsamında, 28 şüphelinin hastaneyle ilgili medikal işi ihaleleri ve doğrudan alımlarda bazı medikal firmalarıyla hareket ederek kamuyu 3 milyon 677 bin lira zarara uğrattıkları öne sürülmüştü. Zanlılardan 1'i ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, 27'si adliyeye sevk edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 8 kişi tutuklanmış, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TUTUKLU KİMSE KALMADI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyi kabul eden Adana 37. Asliye Ceza Mahkemesi, davaya ilişkin tensip zaptını hazırladı. Mahkeme, aralarında hastanenin eski Başmüdürü A.Ö. ve eski Başhekim Yardımcısı K.M.Ö. ile A.T, A.N, C.Y, L.Ü, L.D. ve S.S.'nin tutuklulukta geçirdiği süre ve dosya kapsamındaki delillerin büyük oranda toplanmış olmasını göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: 3 şart kesinleşti! Bugün tüm gözler Kabine Toplantısı'nda: EYT yaş sınırı, şartı ne olacak?
Hangisi Dede Korkut Hikayelerindeki karakterlerden biri değildir? | Dede Korkut Hikayeleri karakterleri kimler? | Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru cevabı
SON DAKİKA | Samsun'da gençlik buluşması! Başkan Erdoğan'dan Yunan'ı korkutan Tayfun mesajı
Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ve Zelenski ile görüştü! Çok net harekat mesajı
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Veriler o rakamı işaret etti! Kartlar açılıyor: Gözler Kabine Toplantısı'nda olacak!
Sağlık Bakanlığına yeni personel alımı | Bakan Koca son dakika açıkladı: 42 bin 500 atama
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıt için indirim geliyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyorum
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Depoda 173 TL’ye varan indirim!
Son dakika: Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na 'Çocuk İstismarı' iddiaları ile ilgili yanıt: Belli ki sana doğru bilgi aktarılmıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Olaylı hastanenin müdürüne silahlı saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA