Öldü denildi, definde ağladı, hayata tutundu

Adana'da düşük nedeniyle öldüğü sanılan bebek, babanın defin öncesinde ağlamasını duyması sayesinde yaşadığı anlaşılarak tedaviye alındı. Alınan bilgiye göre, 5 aylık hamile Melek Sert (32), Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası'nda tedaviye alındı. Hastane görevlileri, önceki gün aradıkları baba Hasan Sert'e (34) eşinin düşük yaptığını ve bebeğin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Baba Sert, hastaneden aldığı bebeğini defnetmek için gittiği Yüreğir merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklığındaki Herekli Mahalle Mezarlığı'na yaklaştığı sırada ağlama sesi duydu. Bebeğin ağladığını fark eden Sert, durumu 112 Acil Servis ekibine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, yaşadığı belirlenen bebeği tedavi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sert çifti olayda kusuru bulunanlardan şikâyetçi olduklarını söyledi.