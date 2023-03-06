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Giriş Tarihi: 6.3.2023

‘Öldü’ diye morga götürülen bebek parmağını kıpırdattı

İHA
‘Öldü’ diye morga götürülen bebek parmağını kıpırdattı
Depremin ilk gününde İskenderun'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan kebap ustası Ahmet Vurgun, enkazlardan çıkardıkları cenazeleri morga getirdiği esnada hayretler içinde bırakan bir görüntü ile karşılaştı. Morga öldüğü sanılarak getirilen çocuklardan birinin parmağını kıpırdattığını fark eden Vurgun, çocuğun yanına giderek kontrol ettiğinde ağzından köpük geldiğini gördü. Bunun üzerine küçük çocuk sağlık görevlilerine teslim edildi ve tedavi altına alındı. Vurgun görüntülerini paylaştığı o anı gözyaşlarıyla anlatarak " Yaşıyor, vallahi yaşıyor" diye sevinç çığlıkları attık. Çok duygulandım" dedi.

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‘Öldü’ diye morga götürülen bebek parmağını kıpırdattı
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