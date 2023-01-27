Öldü sandılar 3 gündür uyuduğu ortaya çıktı

Erzurum'da yaşayan ve bipolar hastası olan 2 çocuk annesi Sevim K.'dan (49) 3 gün boyunca haber alınamadı. Telefonlara ve komşularının kapıyı çalmalarına cevap vermeyen kadının yakınları, ölmüş olabileceğini düşünerek polisi aradı. Eve gelen polisler, çilingire kapıyı açtırdıklarında, Sevim K.'yı salondaki koltukta hareketsiz halde buldu. Yanına yaklaştıklarında ise kadının uyuduğunu anladı. Polislerin uyandırdığı kadın şaşkınlıkla olup bitene anlam vermeye çalıştı. Sevim K.'nın, aldığı ilaçların etkisi ile 3 gün boyunca uyuduğu tespit edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede ise durumunun iyi olduğu belirlendi.